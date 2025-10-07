El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Buscan a una vaquilla desaparecida en las fiestas de Medina de Pomar

El Ayuntamiento de la localidad de Las Merindades ha pedido extremar las precauciones

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:23

Las seis vaquillas que iban a participar este martes por la tarde en el Gran Prix organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario se escaparon anoche de los corrales de la plaza de toros portátil en la que estaban guardadas. Por causas que se desconocen -algunas fuentes apuntan a una gamberrada de los mozos del pueblo-, los animales abandonaron el recinto. Durante el día, han podido devolver al lugar a cinco. Una, por tanto, sigue huida y la buscan para evitar que se produzcan posibles accidentes y daños personales.

El Ayuntamiento de la localidad de Las Merindades solicita «seguridad. Se pide a la ciudadanía que mantenga la calma y extreme la precaución en sus desplazamientos. En caso de ver a la vaquilla, informe de inmediato a la Guardia Civil (062) o a la Policía Local (947191590/607432202).

Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario arrancaron el pasado fin de semana en Medina de Pomar. Este martes, a las 17.30 horas, estaba previsto el Gran Prix de las Peñas, con la participación de cuatro colectivos locales. «Al terminar suelta de vaquillas y posterior desfile de peñas», se puede leer en el programa. De momento, solo saltarán cinco a la espera de que se localice a la que ha desaparecido.

