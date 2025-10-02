Quién es 'Barbie Gaza', la influencer española que se ha convertido en uno de los rostros más seguidos de la flotilla Ana María Alcalde, de origen granadino, tiene 46 años y vive en Ceuta con su marido, Amin Abdelkader, un policía local, con el que tiene 6 hijos

Ana María Alcalde, conocida en el ámbito religioso como Hanan y apodada en medios como 'Barbie Gaza', se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la flotilla que navega hacia la Franja de Gaza. Esta creadora de contenido de origen granadino tiene 46 años y vive en Ceuta con su marido, Amin Abdelkader, un policía local, con el que tiene 6 hijos. Alcalde se unió a una de las veinte embarcaciones con más de 500 personas a bordo y es la encargada de compartir información en redes sociales.

Su cuenta de TikTok, @familiabdelkader, suma ya cerca de un millón de seguidores y en Instagram acumula unos 300.000. La influencer, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de posgrado en políticas de integración, se convirtió al Islam hace más de dos décadas. Actualmente, su actividad en internet se centra en causas sociales y educativas, además de publicar escenas familiares y contenido sobre derechos humanos, feminismo y justicia social.

Sus declaraciones desde el barco han generado una gran controversia. Hay quienes celebran que visibilice lo que sucede y otros que no comparten su forma de hacer contenido. Sobre la vida a bordo, ha contado que cada persona tiene asignados «entre dos y tres litros de agua». «Sabemos que no respetan ningún derecho y nuestra vida está en riesgo, pero tenemos el apoyo social» explica y reconoce que «lo que más nos duele es que al final estos ataques estén desviando la atención de lo que está ocurriendo en Gaza, que es el exterminio total de un pueblo y miles de niños que están ya en hambruna severa y muriendo por centenares cada día».

