El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Moreno Luzón, durante la entrevista. José Ramón Ladra

Javier Moreno Luzón | Historiador

«Por una bandera se muere y se mata»

La entrevista ·

El debate sobre la identidad nacional tiene en España rasgos propios, pero se da en muchos países», asegura este especialista

César Coca

César Coca

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. El año pasado ... ganó el premio Nacional de Historia por su obra 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Ed. Galaxia Gutenberg). Ha sido profesor visitante o investigador en las universidades de Harvard, Sorbona, Tokio y California y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estudioso del nacionalismo español, es un gran especialista en asuntos de identidad. Pocas cosas hay de más calado en el debate de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  3. 3 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  6. 6

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  7. 7

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  8. 8

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Por una bandera se muere y se mata»

«Por una bandera se muere y se mata»