Una ballena jorobada engulle a un kayakista en Chile y lo escupe ileso

Las imágenes han dejado al mundo boquiabierto. Un hombre que navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, vivió una experiencia aterradora al ser tragado momentáneamente por una ballena jorobada, que lo expulsó rápidamente de su boca. El hecho ocurrió el pasado 8 de febrero, pero ha cobrado gran repercusión en redes sociales tras la multitudinaria difusión del video.

El protagonista de esta impactante historia es Adrián Simancas, de 24 años, quien practicaba piragüismo junto a Dell, su padre, en la bahía El Águila, cerca de la ciudad de Punta Arenas. En una entrevista con CHV Noticias, el joven relató el inesperado suceso que casi le cuesta la vida: «Quisimos atravesar remando la bahía. El clima estaba a nuestro favor, pero de repente todo cambió. Entonces mi papá preparó la cámara».

Lo que parecía una jornada normal en el agua se convirtió en una escena de película cuando una enorme ballena emergió inesperadamente y golpeó su kayak. Adrián sintió el impacto sin saber de inmediato qué había sucedido. «Algo me chocó por atrás. Pensé que era una ola, pero la fuerza era descomunal. Cuando volteé, sentí algo carnoso que me rozó la cara, de color azul y blanco, y de repente me hundió. Pensé que había muerto, que algo me estaba devorando», recordó todavía con terror.

En cuestión de segundos, la ballena lo expulsó a la superficie, donde su padre pudo socorrerlo. Afortunadamente, salió ileso gracias al chaleco salvavidas, que lo ayudó a mantenerse a flote. Pero el susto que se llevó lo recordará durante toda su vida.

