Ayuso sobre la polémica por su estancia en el chalé de la Comunidad de Madrid: «Me llevé mi táper de casa y compré en el Covirán»

Las casas de los políticos, sus vidas privadas y lo que hacen en su tiempo libre se han convertido en armas arrojadizas en el lozadal en el que se ha convertido la política española. Del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero al Falcón en el que vuela Sánchez pasando por el reciente uso que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña pasó un fin de semana con su familia en un complejo, calificado por los populares como «muy austero» y por quienes lo han visitado como «casopolón». Este lunes, durante un acto institución, la popular defendió su uso y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

«He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el (supermercado) Covirán con mis medios»m ha proclamado Ayuso que ha defendido que lo que ha hecho no es equiparable «al Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios del presidente del Gobierno. «Sobre esa casa se han vertido todo tipo de mentiras. Es un terreno que se ha recuperado para todos los vecinos para todos los madrileños», ha justificado antes de lanzarse al ataque de nuevo: «Pretenden equiparar toda la trama de corrupción de la de la mujer del presidente del Gobierno, su hermano, de Ábalos, de Koldo, de los ataques a la UCO». Y ha continuado defendiéndose lamentando que «si vivo con mi pareja, malo; si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo; porque quieren acabar conmigo en lo personal y si me fuera debajo de un puente le buscaría la trama al terreno del puente». En ningún momento, ha utilizado la palabra chalé para referirse a la vivienda.

Ubicado en el término municipal de Rascafría, junto al monasterio de El Paular, según desveló El País, el ahora polémico lugar suma 450 hectáreas de terreno, piscina, suit, tres habitaciones dobles, tres baños, una ermita del siglo XII y una antigua serrería... El inmueble fue adquirido por el Gobierno madrileño en 2023 por 4,3 millones de euros. La Comunidad de Madrid ha aclarado que la finca pertenece a la Consejería de Medio Ambiente -a través de su Dirección General de Biodiversidad y fue adquirida «por su alto valor ecológico y porque se dio la circunstancia de que se puso a la venta por un particular», informó el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, presente en el mismo acto.

Poco antes de las declaraciones de Ayuso, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha exigido que Ayuso dé «todas las explicaciones correspondientes» sobre el uso del «chalet austero». «La Comunidad de Madrid compró un chalet de 4 millones de euros. Yo he oído que es, como lo han definido, que es un chalet austero. Bueno, pues vale 4 millones de euros. Tiene una piscina inmensa. No cuesta dinero. Bueno, pues oiga, no sé. La piscina alguien la mantendrá y los cristales alguien los limpiará», ha ironizado la socialista.