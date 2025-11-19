El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aviso de un nutricionista sobre las carnes extratiernas del supermercado: «Estás equivocado»

El experto en alimentación Miodrag Borges analiza los ingredientes que se esconden tras este tipo de productos

Marina León

Marina León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:25

El nutricionista Miodrag Borges, conocido en redes sociales como @microbiotadesdecero, analiza en una de sus últimas publicaciones esas bandejas de carne que comercializan los supermercados bajo la etiqueta 'extratierno'. El experto en alimentación advierte de que se trata, en la mayoría de los casos, de un producto sometido a un «proceso industrial de ablandamiento para mejorar su textura». Así, «si pensabas que se trataba de un animal diferente o de un corte especial, estás equivocado», añade.

Tal y como explica, lo normal es que se añada una salmuera a la carne y aditivos para retener más agua y aportar de esta manera ese extra de jugosidad. Como ejemplo, el nutricionista muestra los escalopines de cerdo extratiernos de El Pozo. «Un producto que contiene un 90% de lomo, pero al que se le añaden agua, sal, azúcar, aromas, especias, estabilizantes, antioxidantes y correctores de acidez», enumera.

Con ello se consigue que el consumidor perciba una carne más jugosa, «aunque en realidad «estarás pagando agua con sal a precio de carne», puntualiza. «Si consumo carne, lo que quiero es carne, sin añadidos», asegura. Por eso, recomienda evitar incluir en la cesta de la compra carnes con adobos, marinados y cualquier otro reclamo de este tipo.

