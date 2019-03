Aprendices con muchas luces

«Hemos aprendido a programar las luces led para que cada vez salga un color diferente. Está siendo muy entretenido y de mayor me gustaría dedicarme a algo relacionado con la tecnología». Para Ane Iriondo no era la primera vez en los talleres 'Girls&Tech' organizados por EL CORREO dentro de las jornadas Women In Progress, una oportunidad de aprender y practicar habilidades «que no hacemos en el 'cole'». El objetivo de la cita, patrocinada por el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia, Euskaltel y que cuenta con la colaboración de Camp Tecnológico, es acercar la tecnología a las niñas y eliminar esa barrera invisible que parece existir ante los estudios técnicos.

Ane Iriondo acudió acompañada de su amiga Ane Muñoz, que se estrenaba en la actividad. «Me gusta todo lo relacionado con los ordenadores y de mayor me gustaría ser científica», confesaba esta estudiante de la ikastola Toki Eder. Más de 170 niñas, ellas fueron mayoría, de 8 a 15 años participaron en los talleres que se celebraron también en el Azkuna Zentroa de Bilbao. «Ahora estamos programando cómo jugar con las luces led y decidiendo qué colores poner, queremos hacer un arcoíris», explicaba Miren. «Al principio es un poco complicado pero después es bastante fácil», agregaba su amiga Carla, que de mayor quiere ser «dibujante».

Leire Monforte y Leticia Díez Moreno fueron las encargadas de explicar a las pequeñas los fundamentos de la programación. / Blanca Castillo

Leire Monforte y Leticia Díez Moreno fueron las encargadas de explicar a las pequeñas aprendices los fundamentos básicos de la programación y de solucionar todas sus dudas para que al final todas lograran iluminar una tira de leds colgada de una camiseta. «Es una pasada lo rápido que pillan los conceptos, los críos son como esponjas. Muchas veces nos tenemos que saltar los pasos que traemos preparados porque ellos solos avanzan más de lo que pensábamos», relataba Leire Monforte, graduada en Ingeniería Electrónica.

Ella misma ha vivido la escasez de chicas en las aulas de la Escuela de Ingeniería y por eso considera fundamental la organización de este tipo de talleres destinados a las más pequeñas. «En mi orla éramos sólo cuatro chicas y dos eran Erasmus», aseguraba. Su experiencia se refleja también en estudios más globales, que indican que las mujeres suponen menos del 20% del alumnado en las licenciaturas denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Algo natural, no de 'frikis'

Naroa, de 12 años, tenía muy claro que de mayor será una de las -todavía- pocas chicas que llenen las aulas en las que se imparten grados STEM. «Quiero ser matemática porque se me dan muy bien y me gusta mucho la programación», aseguraba sin perder detalle de las instrucciones que daban las monitoras.

Para Jesús Ángel Bravo, director de Camp Tecnológico, este tipo de propuestas son imprescindibles a la hora de atraer más niñas al ámbito de la tecnología. «Cuando empezamos con el proyecto nos dimos cuenta de que las familias eran reacias a traer a sus hijas a los talleres y campamentos porque creían que solo iba a haber niños. Poco a poco estamos logrando cambiar ese imaginario colectivo», reflexionaba. «El objetivo es acercar este campo a los más pequeños, sobre todo a ellas, para que no lo vean como algo de 'frikis' sino algo natural. Son competencias que para ellos van a ser imprescindibles cuando accedan al mercado laboral», agregaba.