Las altas temperaturas y la baja humedad dificultan la extinción de un incendio en Navarra El Gobierno vasco ha enviado un helicóptero para ayudar en las labores de control de las llamas, que comenzaron la noche del sábado

H. Rodríguez Domingo, 10 de agosto 2025, 20:40

La localidad navarra de Carcastillo registra unos de los incendios que más preocupan de los muchos que se han registrado este fin de semana en ... España. La virulencia de las llamas ha obligado a activar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) -que se encontraba en el nivel 0 de Pre Emergencia tras la extinción del incendio declarado el pasado martes en la zona de Valdizarbe-. El panorama en la zona no ha mejorado a lo largo de este domingo debido a las altas temperaturas y la baja humedad. Ambos factores, unido al viento, dificultan las labores de extinción.

Según han informado desde SOS Navarra en el dispositivo de lucha contra el fuego colaboran efectivos del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, un hidroavión del Miteco ha sido sustituido por dos aviones de carga en tierra y un avión anfibio también del ministerio. Asimismo, el Gobierno vasco ha aportado su helicóptero de extinción. El aviso fue recibido a las 21.42 horas de ayer sábado. En aquel momento fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.

