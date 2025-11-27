Alerta alimentaria por la venta de agua mineral contaminada por una bacteria La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado el aviso a nivel nacional

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado un aviso alimentario por la presencia de una bacteria en agua mineral comercializada. La alerta procede del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras la información facilitada por la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Se trata del agua mineral natural de la marca Fuente Madre, con fecha de caducidad 31/12/2027, contaminada con Pseudomonas aeruginosa.

El organismo recomienda no consumir este producto a las personas que lo tengan en su domicilio. Son envases de litro y medio, cuyo número de lote corresponde al 1 040725. Al menos, se ha distribuido en cadenas de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura. No se descarta que se vean afectadas otras regiones.

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria responsable de muchas infecciones humanas. Aunque no suele suponer un riesgo importante para personas sanas, que pueden sufrir problemas intestinales. En el caso de personas con sistemas inmunológicos debilitados, la bacteria se asocia a infecciones urinarias, otitis, heridas o infecciones de las válvulas cardíacas.

