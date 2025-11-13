Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de nitratos en una conocida verdura de origen español La Unión Europea ha emitido un aviso y ha ordenado retirar el producto del mercado

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por altos niveles de nitrato en espinacas frescas procedentes de España. Se trata de un componente químico que se utiliza en las cosechas de los alimentos, pero que en cantidades elevadas pueden causar afecciones a la salud humana.

Según el informe publicado por el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF) en su web este pasado 11 de noviembre, el país que dio la voz de alerta fue Países Bajos. Como es habitual, el informe no ofrece más detalles sobre el lote afectado, pero sí confirma que ya se ha retirado del mercado.

Tras el aviso recibido, el RASFF, el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, sometió el pasado 27 de octubre a un análisis varias remesas de esta verdura tan consumida y comprobó que los niveles de nitrato superaban con creces el umbral permitido. En concreto, está fijado en 3.500 mg/kg y el producto intervenido arrojó más del doble, un total de 7.900 mg/kg.

Los nitratos son frecuentes en alimentos frescos como las verduras o las frutas. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), dependiente del Gobierno de Estados Unidos, señala que, en caso de exceso, los efectos sobre la salud de la exposición a cualquier sustancia peligrosa van a depender de la dosis, la duración y el tipo de exposición, pero pueden provocar daños al estómago, hipertensión o enfermedades cardíacas.