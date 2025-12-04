Alerta alimentaria por alérgenos sin etiquetar en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una advertencia para personas con alergias o intolerancias

Marina León Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una advertencia sanitaria por la ausencia de etiquetado en castellano en el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D. Como medida de precaución, las autoridades recomiendan a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, a la soja, a las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten, que se abstengan de consumirlo.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten: Ausencia de etiquetado en castellano en calendario de adviento de chocolate

📌 https://t.co/8El1cdoVsl pic.twitter.com/HnGhXhchJU — AESAN (@AESAN_gob_es) December 3, 2025

Los datos del producto afectado son:

Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D

Marca: Milka

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: CWS1252831

Código de barras: 7622202013584

Fecha de caducidad: 31/03/2026

Peso de unidad: 163 gramos

La Aesan ha recibido esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados. Según la información disponible, se han comercializado en Euskadi, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Si bien, no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.