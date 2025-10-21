El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jaime Lafita, fundador de dalecandELA. E.C.

«Alegría contenida» entre los 350 enfermos de ELA en Euskadi tras las ayudas aprobadas por el Gobierno

Los pacientes más graves recibirán hasta 10.000 euros al mes para sufragar los gastos derivados de los cuidados que necesitan

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 21 de octubre 2025, 18:51

Comenta

«Es una gran noticia para la comunidad de la ELA y hoy debemos celebrarla», asegura Jaime Lafita, el getxotarra que fundó en 2019 la ... asociación dalecandELA para dar visibilidad a esta enfermedad, tras la aprobación este martes por parte del Gobierno de una partida de 500 millones de euros para cubrir las necesidades de estos pacientes así como de otros con patologías irreversibles e incapacitantes como la atrofia muscular progresiva, las encefalopatías espongiformes transmisibles o el síndrome del cautiverio por infarto cerebral.

