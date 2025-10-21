El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno aprueba 500 millones para financiar los cuidados a enfermos de ELA

La partida servirá para garantizar la atención 24 horas a los pacientes de esta y otras enfermedades graves, incapacitantes e irreversibles

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 08:52

Los enfermos de ELA por fin contarán con las ayudas a las que se comprometió el Parlamento cuando hace justo un año aprobó la ley ... para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

