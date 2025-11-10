La advertencia de un profesor de autoescuela de Bilbao sobre los peligros del 'efecto vaca' Se trata de un hábito muy común en las carreteras

A la hora de conducir, conviene extremar todas las precauciones. Sin embargo, en ocasiones, hay hábitos al volante que son difíciles de evitar o que se producen de forma inconsciente. Uno de ellos es el conocido como 'efecto vaca'.

Se trata de una situación que se produce cuando los conductores reducen la velocidad al ver un accidente en sentido contrario. Un profesor de la autoescuela Mikel, ubicada en el barrio bilbaíno de Santutxu, ha alertado sobre la importancia de evitar este comportamiento y mantener la marcha, ya que puede causar otro siniestro, sobre todo cuando hay un elevado volumen de tráfico.

Para muchos resulta un término desconocido, pero se conoce así a este hábito que es muy común en cualquier carretera. Cuando se produce un accidente en dirección contraria, los vehículos ralentizan la marcha sin motivo alguno, únicamente como medida de precaución, algo que según este experto puede resultar contraproducente. De hecho, una vez pasado el accidente, ganan velocidad y la circulación retoma la normalidad.

En un vídeo publicado en Instagram, el docente explica en qué consiste el 'efecto vaca' con imágenes grabadas en carreteras vascas. «Aquí lo tenemos, un efecto vaca de manual», señala. «Mirad a qué velocidad vamos... en nuestro sentido no ha pasado absolutamente nada», añade.

Seguridad

Frenar la marcha puede provocar choques entre vehículos. «La gente va mirando el accidente del otro lado, con lo peligroso que es eso», advierte a la vez que recuerda la importancia de no distraerse al volante.

La autoescuela Mikel, con una dilatada trayectoria en la capital vizcaína, se muestra muy activa en redes sociales. Se han hecho muy populares sus vídeos sobre cuestiones de tráfico sobre muy diversos temas con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores: rotondas peligrosas, cambios de la DGT, señales de tráfico, radares... Ya suma más de 183.000 seguidores en Instagram.