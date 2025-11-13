El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Convocatoria «no comunicada» de los grupos ultras para el próximo sábado.

Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una convocatoria «no comunicada» de ultras

El consejero de Seguridad dice que la Ertzaintza trabajará por «garantizar la seguridad» ante un partido en el que se espera una importante movilización social

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:08

La Ertzaintza se prepara ante el riesgo de disturbios este sábado en Bilbao por el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones de Euskadi ... y Palestina. A dos días del encuentro, en el que se espera una gran movilización social, el consejero vasco de Seguridad ha advertido de la existencia de una convocatoria «no comunicada» auspiciada por «los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol y baloncesto». «Me gustaría que termináramos la jornada celebrando que se haya producido con normalidad. Lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial», ha dicho Bingen Zupiria.

