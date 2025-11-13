Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una convocatoria «no comunicada» de ultras El consejero de Seguridad dice que la Ertzaintza trabajará por «garantizar la seguridad» ante un partido en el que se espera una importante movilización social

Xabier Garmendia Vitoria Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:08

La Ertzaintza se prepara ante el riesgo de disturbios este sábado en Bilbao por el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones de Euskadi ... y Palestina. A dos días del encuentro, en el que se espera una gran movilización social, el consejero vasco de Seguridad ha advertido de la existencia de una convocatoria «no comunicada» auspiciada por «los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol y baloncesto». «Me gustaría que termináramos la jornada celebrando que se haya producido con normalidad. Lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial», ha dicho Bingen Zupiria.

Son varias las concentraciones que se han convocado antes del partido, que arrancará a las 20.30 horas en el estadio de San Mamés. La principal, organizada por Gernika-Palestina con el apoyo de Gure Esku y EH Bildu, partirá a las 17.30 desde el Arriaga. Una hora después, a las 18.30, lo hará desde el Arenal la de Palestinarekin Elkartasuna, que cuenta con el apoyo de las gradas de animación de Athletic, Alavés y Real Sociedad, entre otros.

