Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto institucional por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, que se celebrará el ... 21 de noviembre. Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso (la vicepresidenta tercera Esther Gil de Reboleño y el secretario primero Gerardo Pisarello) han anunciado este martes que no acudirán a esta cita, que se celebrará en la Cámara baja, unas ausencias que se suman a las ya anunciadas de ERC, Bildu y Podemos, que no asisten a los actos organizados por la Casa Real.

Pisarello ha justificado su plante a Felipe VI porque considera «inadmisible» que la institución, en estas cinco décadas, no se haya desvinculado del franquismo, según ha afirmado. «Seguimos sin conocer toda la verdad sobre el 23-F y seguimos sin que se haya responsabilizado a Juan Carlos I de Borbón por todas las tropelías de las que se le acusa. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar ese resultado parcial. Nos parece absolutamente lamentable que se haya hecho coincidir el 50 aniversario del fin de la muerte de Franco con este acto que no compartimos de ninguna manera», ha señalado.

El pasado 3 de noviembre, el secretario de Organización y portavoz de los morados, Pablo Fernández, ya explicó que su partido «no participará en ningún acto de exaltación de la monarquía y en ningún acto de limpieza de cara al franquismo y de continuidad en el tiempo del mismo en las estructuras del Estado español».

El Congreso ha organizado para ese viernes 21 de noviembre, víspera del aniversario, el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', en el que estarán los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

En esa misma jornada, pero ya en el Palacio Real y no en el Congreso, Felipe VI entregará los Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. En este acto, sin embargo, no estará el rey emérito, Juan Carlos I, que ha sido excluido por Felipe VI pese a que la efeméride se celebra precisamente por su subida al trono.

La conmemoración del 50 aniversario coincide con la publicación de las memorias del rey emérito, tituladas 'Reconciliación' y coescritas con su biógrafa gala, Laurence Debray, y en las que el rey emérito, entre otras revelaciones, explica su cercanía con Franco o da su versión del 23-F.

El 22 se celebrará un almuerzo en el Palacio de El Pardo que tendrá un carácter «familiar y privado» y que reunirá al monarca con el resto de su familia cercana y al que sí está invitado Juan Carlor I.