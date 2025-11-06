El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Turull, secretario general de Junts EP

Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

«Respetamos pero no compartimos» la sentencia del TEDH, afirma el secretario general de Junts

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la decisión del Supremo de enviar a prisión preventiva a Oriol Junqueras, Jordi ... Turull y Jordi Sànchez, tras los hechos de octubre de 2017, el independentismo ha insistido en que se trató de una decisión judicial con criterios «políticos».

