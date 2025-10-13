El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en la cumbre de paz en Egipto RC

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

El líder estadounidense rebaja el tono con el presidente del Gobierno pero insiste en la necesidad de alcanzar el 5% en defensa

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Sharm el Sheij. Enviada especial

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06

Comenta

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  9. 9

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  10. 10

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»