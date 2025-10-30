El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La utilización del luto

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:11

La fecha de ayer, en la que se cumplía el primer aniversario de la catástrofe de la dana en la Comunidad Valenciana, Castilla–La Mancha ... y Andalucía, le fue de perlas al presidente del Gobierno para zafarse de las respuestas sobre la corrupción en el Congreso. Ayer no tocaba. Eso dijo. Y con ese mantra evitó entrar al trapo de Núñez Feijóo, aunque no mantuvo la misma actitud con el PNV ni con Podemos, a quienes respondió de mil amores sobre otros temas extra dana. Una actitud falsaria que mereció el reproche del jefe de la oposición que le recordó, puestos a honrar la memoria de quienes sufrieron el azote del temporal, que hace un año el Gobierno tuvo poco respeto por las víctimas porque no suspendió el pleno del Congreso para poder aprobar el decretazo de los nombramientos del Consejo de RTVE. Las prisas por repartirse los sillones en la cúpula de la tele provocó que mostrasen un «respeto selectivo a las víctimas», según Feijóo.

La utilización del luto