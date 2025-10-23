El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre Junts y Bildu

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

Del toque de atención de Junts al presidente del Gobierno y la lección de antifascismo que pretendió dar Bildu en la sesión del Congreso de ... los Diputados, la primera intervención sonó a penúltimo aviso para cambiar de ciclo y la segunda consiguió soliviantar a la mitad del hemiciclo. El movimiento de la portavoz del prófugo que espera ser amnistiado no fue tomado con la trascendencia debida en la Moncloa. Le intentaron restar importancia. Se trataba de un juego de palabras. Pero, por si acaso, escuchaban con atención los avisos de sus socios de la derecha nacionalista catalana. El requerimiento a Pedro Sánchez para que se deje de cambios de horarios y empiece a pensar en la hora del cambio, va en serio. No fue un adorno en el escaño. Lo cierto es que en el entorno de Puigdemont insisten en que han iniciado su proceso de abandono de Sánchez, condicionado por los sondeos desfavorables y por el ascenso demoscópico de Aliança Catalana.

