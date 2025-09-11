El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alejandro Martínez Vélez

Y así hasta las elecciones

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Miércoles, 10 de septiembre 2025

El Congreso de los Diputados se ha convertido en un patio resbaladizo para el PSOE. Territorio hostil para Pedro Sánchez, que no consigue sacar adelante ... las iniciativas legislativas. La enésima pérdida de votaciones, que se registró ayer cuando Junts dejó caer el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral para defender los intereses de las pymes, añadió otra cruz en el currículum de un presidente que se acaba de refugiar en la causa antiisraelí para intentar ampararse en la recuperación del liderazgo perdido en el área internacional. Una legislatura con más de 140 derrotas parlamentarias deja en evidencia la fragilidad del Gobierno, que no puede sacar adelante ninguna votación sin pactar con otros partidos. La de ayer tenía nombre propio: Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda sufrió una doble derrota. Por haber perdido la votación y porque en el Ejecutivo la dejaron sola al insinuar que la negociación la había llevado sólo ella.

