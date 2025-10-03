El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santos Cerdán. Efe

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos

M. S. P. / A. A.

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:26

Comenta

El Tribunal Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  2. 2 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  7. 7

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  10. 10

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI