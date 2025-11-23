El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santos Cerdán en un acto con Sánchez en Navarra en 2015. Efe

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

La UCO desmonta el atrezo de austeridad y honradez del ex número tres del PSOE y destapa su perfeccionado sistema de corrupción para enriquecerse

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Súper Santos Cerdán». El 23 de noviembre de 2023, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó a los altares del PSOE a su entonces secretario ... de Organización identificándolo como ejemplo para toda la militancia: «Con socialistas así es como se explica la historia de la fortaleza» del partido, clamó quien fuera líder del mismo, entre salvas de aplausos. Las loas desmedidas coincidían con el que fue el momento álgido de la carrera política de Cerdán: acababa de cerrar el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  6. 6

    Las ovejas gais están de moda
  7. 7

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  8. 8

    El pueblo vasco aislado sin quitanieves
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida