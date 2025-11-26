El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los diputados de Junts, Mònica Sales (i) y Salvador Vergés (c), durante una sesión de control al Govern. Ep

El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

Los decretos de Nueva Planta de Felipe V abolieron las instituciones de la Corona de Aragón

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Iniciativa inédita del soberanismo. Los grupos de Junts, ERC, CUP y los comunes en el Parlamento catalán han registrado este miércoles una iniciativa legal en ... la Cámara catalana, en la que reclaman al Estado que derogue los decretos de Nueva Planta de hace más de 300 años. Tras la guerra de sucesión española, el rey Felipe V promulgó entre 1707 y 1716 leyes que abolieron las instituciones y los sistemas jurídicos de los territorios que integraban la Corona de Aragón, que se habían mostrado partidarios de los Austrias frente a los Borbones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años