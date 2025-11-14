El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Hasta 6 kilómetros de retenciones en los túneles de Malmasín, en dirección San Sebastián, por un accidente múltiple
La secretaroa de los sobres de Ferraz, Celia Rodríguez comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente.

La secretaroa de los sobres de Ferraz, Celia Rodríguez comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. R. C.

La secretaria de los sobres de Ferraz en el Supremo: gastos «genéricos» sin posibilidad saber de quién

Celia Rodríguez, que implicó en los tejemanejes también a la mujer de Koldo, confirmó ante el juez el descontrol de la caja de Ferraz: se pagaba a «quién ellos mandaran»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Son las diez de la mañana del 29 de octubre de 2025. Celia Rodríguez, la que fue secretaria de José Luis Ábalos y luego de ... Santos Cerdán, comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. Como horas después ocurriría con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, la declaración de esta trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, es muy confusa. Lo único claro es que la caja era un descontrol, en el que era imposible saber qué gasto correspondía a quién.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  4. 4

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  5. 5 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  6. 6 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  7. 7

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  8. 8

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  9. 9

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una marcha de «ultras»
  10. 10

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La secretaria de los sobres de Ferraz en el Supremo: gastos «genéricos» sin posibilidad saber de quién