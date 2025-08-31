El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Varios kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Pedro Sánchez visita Orense durante la ola de incendios. EFE

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

El presidente también ofrece una entrevista en el Telediario de TVE mientras Feijóo se lleva a la dirección nacional del PP a Aranjuez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:54

Tras el relativo parón veraniego, la maquinaria de los principales partidos echa a andar este lunes con varias citas destacadas. El presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, presenta en Madrid su propuesta de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática en un acto que se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el que estará arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7 Retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
  8. 8

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas
  9. 9 Acampar, aparcar y pernoctar no son lo mismo y se diferencian por ley
  10. 10

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática