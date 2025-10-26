El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Díez Antxustegi posa en un banco del Paseo de la Florida de Vitoria, junto al Parlamento vasco. Igor Aizpuru
Joseba Díez Antxustegi | Portavoz del PNV en el Parlamento vasco

«Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»

Abre la puerta a que haya más movimientos como el relevo en la Alcaldía de San Sebastián y se descarta para cualquier candidatura de cara a las elecciones de 2027

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:32

– El PNV se está reivindicando de «centro». ¿Es una estrategia adecuada en un momento de gran polarización política?

– Es que el PNV es ... un partido centrado en los problemas de la gente y que siempre ha huido de la polarización. La gente está harta de buenos y malos, de izquierdas y derechas. Piden medidas concretas para dar respuestas a los problemas.

