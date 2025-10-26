«Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»

– El PNV se está reivindicando de «centro». ¿Es una estrategia adecuada en un momento de gran polarización política?

– Es que el PNV es ... un partido centrado en los problemas de la gente y que siempre ha huido de la polarización. La gente está harta de buenos y malos, de izquierdas y derechas. Piden medidas concretas para dar respuestas a los problemas.

– Ahora que están actualizando los estatutos, ¿se debería dejar por escrito la ubicación del PNV en el eje ideológico?

– El eje izquierda-derecha no responde a la realidad actual, la gente está a las cosas, a la seguridad, a la vivienda, al empleo...

– Van a flexibilizar las incompatibilidades entre cargos orgánicos e institucionales. ¿Es una enmienda al modelo clásico de bicefalia del PNV?

– No, la bicefalia funciona perfectamente. Creemos que en ciertos niveles los trabajos institucionales pueden ser compatibles con las responsabilidades internas.

– ¿Movimientos como el cambio de alcalde en San Sebastián evidencian que el PNV está preocupado ante las elecciones municipales y forales de 2027?

– No, este movimiento demuestra que el PNV está preparado para esas elecciones y que hay banquillo. Eneko Goia ha decidido que su ciclo en la política municipal ha terminado después de haber ganado tres elecciones. Perdió unas y aun así se quedó en la oposición, lo cual para mí tiene mucho mérito y valor.

– ¿Va a haber más relevos en alcaldías para dar paso a quienes serán los candidatos en 2027?

– Veremos en función de la realidad de cada institución, no es algo que se vaya a decidir de arriba a abajo.

– ¿Usted se ve como candidato a algo en esos comicios?

– No, yo estoy en el grupo parlamentario y en la ejecutiva. Creo que no es momento para abandonar esas responsabilidades.

– Se ha convertido en el objetivo de los 'trolls' en las redes sociales. ¿Cómo lo lleva?

– Suele decir un amigo que si no quieres que te empujen, no juegues al baloncesto. Yo voy a seguir defendiendo mis ideas desde la moderación y sin faltar al respeto. Las campañas de odio hacia mí en las redes sociales me resbalan bastante.