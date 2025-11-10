El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el pasado miércoles en un acto. Jordi Alemany

El rector de la UPV/EHU y el consejero acuerdan «rebajar el tono» para resolver el conflicto

Bengoetxea y Pérez Iglesias se reunirán para analizar la financiación de la universidad, aunque el Gobierno vasco no ve margen para aumentarla

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

El choque institucional entre la UPV/EHU y el Gobierno vasco baja de revoluciones en las formas, aunque no tanto en el fondo. El rector ... del centro público, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han concertado una cita para los próximos días y han acordado «rebajar el tono» para evitar que el pulso vaya más allá. Eso sí, el Ejecutivo de Imanol Pradales sigue viendo inasumible el aumento de financiación que demanda la institución académica y ve poco margen de maniobra para llegar a un pacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El rector de la UPV/EHU y el consejero acuerdan «rebajar el tono» para resolver el conflicto

El rector de la UPV/EHU y el consejero acuerdan «rebajar el tono» para resolver el conflicto