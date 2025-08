El presidente del PP de Navarra también falseó su currículum al incluir un grado que no tenía

La cascada de políticos que han exagerado o directamente falseado sus perfiles profesionales continúa. Uno de los últimos en unirse a la larga lista de ... lo que se han dado en llamar 'guerra de los currículums' ha sido el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García Jiménez que incluía en su currículum oficial del Parlamento de Navarra un grado que no tiene. De hecho, él mismo ha reconocido que ha modificado la información en el portal institucional de la cámara alta navarra.

García Jiménez ha reconocido en el Diario de Noticias de Navarra que no estudió una carrera y ha modificado la información en la que aparecía que tenía un Grado en Gestión Comercial y Marketing. Ahora cuenta que lo que tiene es un Máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC Business & Marketing School, un centro privado. No es por tanto un grado ni una titulación universitaria oficial puesto que no está regulada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El presidente del PP navarro, asegura en el mismo medio que el programa cursado podía «considerarse un grado» y que es con ese término aparece en el diploma que se le facilitó. No obstante, la web del centro de enseñanza deja claro que la titulación es oficial. «Finalizado el programa con aprovechamiento, obtendrás el título de Máster de Formación Permanente en Dirección de Marketing y Gestión Comercial expedido por ESIC Universidad. Este Máster es un título que no es de carácter oficial y no habilita para realizar programas de doctorado». Aunque Javier García Jiménez ya ha corregido la información, en la web Archive.org se puede consultar cómo figuraba antes del cambio.

La polémica sobre los perfiles profesionales falsos, abierta hace dos semanas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha saldado hasta el momento con tres víctimas Noelia Núñez (PP), José María Ángel (PSOE) e Ignacio Higuero (ex de Vox)- y va dejando un reguero de heridos que no para de crecer. Hasta el punto de que la nueva batalla alcanza a Pedro Rollán, presidente del Senado y la cuarta autoridad del Estado.