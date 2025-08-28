El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»

El lehendakari telefoneó al presidente andaluz después de que se preguntase cuántas pateras llegan a Euskadi

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59

Imanol Pradales ha aprovechado la comparecencia en el Palacio Miramar para responder al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, quien ... el martes criticó que a Euskadi se le hubiese declarado como «frontera norte», lo que le permitiría recibir más financiación para afrontar la cuestión migratoria. Una denominación que todavía no tiene Andalucía. «¿Cuántas pateras llegan a Euskadi», se preguntó Moreno.

