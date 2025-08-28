El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales saluda a sus consejeros en el Palacio Miramar. EP

Pradales: «Si ponemos en cuestión la autoridad de quien nos protege, ¿qué nos queda?»

Abre el curso político haciendo una defensa de la Ertzaintza, exigiendo a todos los partidos que condenen los ataques «sin subterfugios lingüísticos» y anunciando una ronda con las diferentes formaciones

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:23

Tras un verano marcado una vez más por las denuncias que colectivos de víctimas y diferentes grupos políticos han lanzado por la presencia de carteles ... de apoyo a los presos de ETA y por las agresiones y reproches que ha recibido la Ertzaintza, Imanol Pradales ha querido abrir el curso político con una encendida defensa de la Policía autonómica y de los diferentes cuerpos locales y rechazando «las actitudes contrarias a la convivencia». «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los policías municipales o la Ertzaintza. Con claridad. Con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos», ha afirmado el lehendakari tras el habitual Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián en un mensaje velado a EH Bildu.

