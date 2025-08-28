Pradales: «Si ponemos en cuestión la autoridad de quien nos protege, ¿qué nos queda?»

Tras un verano marcado una vez más por las denuncias que colectivos de víctimas y diferentes grupos políticos han lanzado por la presencia de carteles ... de apoyo a los presos de ETA y por las agresiones y reproches que ha recibido la Ertzaintza, Imanol Pradales ha querido abrir el curso político con una encendida defensa de la Policía autonómica y de los diferentes cuerpos locales y rechazando «las actitudes contrarias a la convivencia». «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los policías municipales o la Ertzaintza. Con claridad. Con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos», ha afirmado el lehendakari tras el habitual Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián en un mensaje velado a EH Bildu.

La cita donostiarra marca en Euskadi la reanudación del curso político tras el periodo estival. El jefe del Ejecutivo autonómico ya reapareció el sábado con un mensaje a través de las redes sociales en el que alertaba sobre la «polarización» en España y en el que también ponía el foco sobre el escenario internacional, en especial sobre las políticas de Donald Trump y el «genocidio» en Gaza.

Un escenario plagado de incertidumbres que Pradales quiere que afecte lo menos posible a Euskadi y a la «manera más constructiva de hacer política» que, en su opinión, se da en el País Vasco. Y con ese objetivo, y para «profundizar en esa cultura democrática», tiene previsto convocar una ronda con los partidos «al objeto de compartir los temas que ocuparán la agenda vasca en los próximos meses». Unos encuentros que tendrán un orden con tres puntos: análisis del escenario político vasco y estatal, previsiones socioeconómicas y presupuestarias y autogobierno vasco.

Modelo de país

El objetivo, según ha señalado Pradales, es preservar «la estabilidad», informar al resto de dirigentes de cómo avanzan los diferentes espacios de diálogo -foro de seguridad, pacto de salud...- y avanzar las directrices del proyecto de presupuestos para el año que viene. En el ámbito del autogobierno, Pradales apuesta por completar el actual Estatuto, pero también por alcanzar «un nuevo pacto que nos permita ampliar y mejorar el autogobierno».

Pero Pradales también ha querido lanzar un mensaje referido a la seguridad y a la polémica sobre los carteles con mensajes de apoyo a los presos de ETA. Y ahí ha sido rotundo, con varios dardos lanzados de forma implícita contra la izquierda abertzale. «Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda? ¿Qué modelo de país queremos construir», ha afirmado el lehendakari. Porque, ha recalcado, la Ertzaintza y las policías locales exigen «a las instituciones y partidos democráticos el mismo nivel de respaldo y apoyo que reciben de la inmensa mayoría de la ciudadanía». En tono rotundo, ha añadido que «las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en nuestro país. No se pueden aceptar y no lo vamos a tolerar».