Pradales iniciará el viernes con el PP y Sumar su ronda con los partidos vascos

Imanol Pradales arrancará este viernes la ronda con los partidos vascos que anunció el jueves de la semana pasada tras el Consejo de Gobierno del ... Palacio de Miramar, la cita con la que se abre el curso político y en la que el lehendakari marcó sus prioridades en un contexto plagado de incertidumbres. El jefe del Ejecutivo quiso trasladar un mensaje de unidad y alabó el clima político que hay en Euskadi en contraposición con el del resto de España. Y en esa línea de buscar el «acuerdo y la colaboración» anunció que llamaría a los líderes de las diferentes formaciones para analizar «el escenario político vasco y estatal», las «previsiones socioeconómicas» y el «autogobierno». La ronda comenzará el viernes con el PP y Sumar.

Pradales recalcó que en Euskadi se «practica una manera más constructiva de hacer política», un «intangible» que hay que seguir «cuidando» y «cultivando». Lo que busca Pradales es ofrecer a los dirigentes de los diferentes grupos parlamentarios -todos menos Vox, que quedará excluido de nuevo de estos contactos- «una información actualizada sobre los principales espacios de diálogo y encuentro que tenemos abiertos».

El lehendakari insistió en que es necesario «profundizar en esa cultura democrática constructiva, una forma de hacer política que, a través del diálogo permanente, busca el acuerdo y la colaboración entre diferentes». La idea es establecer un orden del día «en tres bloques temáticos» en los que se abordará «el análisis del escenario político vasco y estatal», las «previsiones socioeconómicas y presupuestarias» y «el autogobierno vasco». Respecto a esta última cuestión, el objetivo, afirmó Pradales, es «sumar fuerzas para lograr todas las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika».

«Graves problemas»

La ronda irá de menor a mayor y arrancará el viernes con Sumar y luego con el PP. Las dos formaciones han expresado sus críticas a la gestión de Pradales, sobre todo los populares. El lunes le tocará al PSE-EE socio de gobierno, mientras que el martes le tocará el turno a EH Bildu y al PNV.

Respecto a esta ronda, Arnaldo Otegi precisó ayer que su grupo acudirá «con espíritu constructivo». Según señaló, en Euskadi hay «graves problemas» como el precio de la vivienda o la situación de Osakidetza como consecuencia de aplicar unas determinadas políticas públicas, por lo que habrá que «poner en marcha otras». «Si yo creo que hay que hacer otras políticas públicas, y tú dices que las tuyas son las mejores del mundo, adelante con los faroles, que sigan», manifestó en alusión al PNV.