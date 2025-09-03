El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari saluda a la diputada general de Gipuzkoa en el Consejo de Gobierno de Miramar. Lobo Altuna

Pradales iniciará el viernes con el PP y Sumar su ronda con los partidos vascos

El lehendakari quiere buscar acuerdos para abordar las previsiones socioeconómicas y el autogobierno

D. Guadilla

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:03

Imanol Pradales arrancará este viernes la ronda con los partidos vascos que anunció el jueves de la semana pasada tras el Consejo de Gobierno del ... Palacio de Miramar, la cita con la que se abre el curso político y en la que el lehendakari marcó sus prioridades en un contexto plagado de incertidumbres. El jefe del Ejecutivo quiso trasladar un mensaje de unidad y alabó el clima político que hay en Euskadi en contraposición con el del resto de España. Y en esa línea de buscar el «acuerdo y la colaboración» anunció que llamaría a los líderes de las diferentes formaciones para analizar «el escenario político vasco y estatal», las «previsiones socioeconómicas» y el «autogobierno». La ronda comenzará el viernes con el PP y Sumar.

Pradales iniciará el viernes con el PP y Sumar su ronda con los partidos vascos