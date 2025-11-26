El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

En la dirección nacional están convencidos de que la amenaza pública del ex secretario de Organización del PSOE «enseña cúal va a ser su vía de actuación a partir de ahora» y tienen claro que la fuente que le informó del encuentro a la que alude en su mensaje no es otra que el propio presidente del Gobierno. Por aquel entonces Ábalos era su mano derecha y el elegido para defender en nombre del PSOE la moción de censura que desalojó al PP del poder. «No hay más preguntas, señoría», se jactó el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en su cuenta de X.

El propio Feijóo hizo una referencia a la cita, que tanto el presidente como Otegi han desmentido tajantemente, en su cara a cara con Sánchez durante la sesión de control en el Congreso. «Al final usted es el único de su cuadrilla que puede estar en libertad», le espetó ante la posible entrada hoy en prisión del exministro y de su exasesor Koldo García si así lo decide el juez después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para ambos elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio de la trama de las mascarillas.

En la cúpula del PP avanzan que la situación se le puede complicar mucho a Sánchez si Ábalos y García aportan nuevas revelaciones que salpiquen al Ejecutivo. «No es un buen día para ser dirigente del PSOE, ni tampoco para ser uno de esos partidos blanditos que apoyan al Gobierno», apuntan las fuentes consultadas, que suman a su crítica la petición de la Audiencia Nacional a Ferraz para que aporte todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024, que alienta la tesis del PP sobre la supuesta financiación irregular en el Partido Socialista. «El Supremo cerca a tres de los cuatro integrantes del 'clan Peugeot'. La Audiencia Nacional al cuarto, al Uno, a Pedro Sánchez», zanjan.