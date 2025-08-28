El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes

El Ayuntamiento de Valtierra exigirá que al menos uno de los progenitores lleve empadronado en la localidad veinte años, lo que ha llevado al Gobierno de Chivite a estudiar una demanda por delito de odio

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:43

Una controvertida decisión del alcalde de Valtierra, en Navarra, ha desatado una tormenta política en la comunidad foral y ha vuelto a poner en entredicho ... algunas políticas migratorias que tratan de menoscabar los derechos de la población migrante y que abrazan el discurso extremista de la ultraderecha. Manuel Resa, regidor de UPN, ha puesto en marcha unas ayudas a la natalidad para las que se han establecido unos requisitos que, a juicio del Gobierno foral liderado por la socialista María Chivite, son «discriminatorios».

