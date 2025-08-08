El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios vecinos de Jumilla, en una de las calles de la localidad murciana. EFE

El veto de PP y Vox a actos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social

Los populares niegan que sea «racista», como critica el PSOE, y los de Abascal estudian llevarla a más ayuntamientos

Lázaro Giménez

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:32

Dos puntos de una enmienda a una moción aprobada en un Pleno municipal por un ayuntamiento ubicado en los límites de una comunidad uniprovincial en ... la periferia de España. Eso es lo que ha situado de nuevo a Murcia, y en concreto a Jumilla, en el foco mediático incluso internacional, y eso es lo que ayer tuvo que volver a justificar el PP a nivel nacional, regional y municipal. Porque, bajo la aparente neutralidad de un cambio normativo sobre el uso de instalaciones deportivas y la voluntad de promover las tradiciones nacionales y locales, las acusaciones de inconstitucionalidad e islamofobia se sucedieron en cascada y llegaron desde todos los frentes. El Gobierno central no dudó en aprovechar la polémica para cargar contra el PP y acusarle de xenofobia; los de Alberto Núñez Feijóo trataron de capear la tempestad, negaron cualquier tipo de discriminación en la medida y desde Génova avalaron la decisión de sus compañeros en Jumilla, localidad de 27.000 habitantes. Pero la presión crece porque a las críticas también se unió la Conferencia Episcopal.

