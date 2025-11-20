Sumar tacha la sentencia de «combate político» contra el Gobierno

Sumar ha reaccionado de forma furibunda a la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación ... de secretos. Para el partido de Yolanda Díaz, esta decisión es «la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno». En una nota de prensa, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición cree que la sentencia se basa «en indicios débiles» y «sin una sola prueba directa de la filtración». «Solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», zanjan desde la organización.

Muy críticos con el proceso desde que se inició, para Sumar este caso tiene una «gravedad institucional absoluta». «Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo», explican fuentes del partido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su parte, ha tildado de «puro golpismo judicial» la condena del Supremo. «La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio», ha publicado en sus redes sociales.

La derecha judicial y mediática asesina civilmente al Fiscal General del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional? — Ione Belarra (@ionebelarra) November 20, 2025

De esta forma, ha aludido a la reclamación que viene haciendo su formación para acometer cambios legales en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a vocales sin tener que contar con los votos del PP.

También se ha pronunciado sobre la resolución la 'número dos' de la formación morada y exministra de Igualdad, quien ha insistido en que la condena a García Ortiz es «es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí»

«A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer», ha apostillado también en redes sociales para urgir a «desarmar el poder golpista de la derecha» de cara a «proteger la democracia».

El TS elige «una buena fecha para cargarse al fiscal»

Mientras, el diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha recriminado que el Supremo «elige una buena fecha para cargarse a un fiscal general», en alusión a la efeméride de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, y «demostrar que todo quedó atado y bien atado».

«La ilusión de que se puede gobernar sin democratizar el Estado, porque mire usted la división de poderes, es una estupidez que solo creen liberales 'progres'», ha zanjado.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, tambien ha hecho referencia a la fecha de hoy. «La condena al fiscal general evidencia unas instituciones capturadas por la derecha e impunidad para los suyos. ¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza», ha publicado en sus redes sociales.