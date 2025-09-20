El PNV celebra en París la entrega del palace incautado por los nazis

El PNV ha celebrado en la mañana de este sábado un gran acto cargado de simbolismo en pleno centro de París para celebrar la entrega ... oficial, por parte del Gobierno central, del palacete del número 11 de la Avenida Marceau. El edificio fue requisado por la Gestapo cuando las tropas nazis entraron en la capital francesa y, 80 años después, el partido jeltzale recupera su titularidad. De hecho, desde primera hora de esta mañana ya ondeaba una gran ikurriña en la balconada del inmueble, que hasta hace unos meses acogía la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes.

«Recuperamos un pedacito de nuestra historia. Pero no solamente de la del PNV, también un pedacito de la historia de Euskadi. Porque este edificio fue símbolo de libertad y también fue cobijo del pueblo vasco en los peores momentos», aseguró hace unos días la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar.

La delegación del PNV posa delante del palacete antes del inicio del acto. E. Bonet El lehendakari, junto a Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, ante la placa que recordará en la entrada del inmueble el acto de este sábado. E. Bonet 1 /

El acto ha estado presidido por el actual Euzkadi buru batzar, encabezado por su presidente, Aitor Esteban, quien ha oficializado la toma de posesión del icónico edificio. Además, en la comitiva del PNV también han estado presentes miembros de la cúpula anterior del partido, que durante años fueron los que exigieron en repetidas ocasiones la devolución del inmueble. Entre ellos estaba en exlíder del partido, Andoni Ortuzar, que por segunda vez desde su marcha de la planta noble de Sabin Etxea, ha compartido protagonismo con Esteban.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2024 el reconocimiento de la titularidad jeltzale del inmueble a cambio del apoyo jeltzale al decreto «ómnibus» que por entonces pretendía aprobar el Ejecutivo en el Congreso.

Críticas de PP y Vox

Construido a finales del siglo XIX, ese edificio fue adquirido durante los años treinta por Marino de Gamboa Ucelay, un filipino con origen en Euskadi y nacionalidad estadounidense, con fondos del nacionalismo. Fue en 1951, con la Cuarta República, cuando el régimen de Franco consiguió que las autoridades galas de entonces, amparándose en una decisión tomada por la Francia de Vichy, otorgaran la propiedad al Estado español. Según algunas estimaciones, está valorado en 20 millones de euros.

Existe cierto debate entre los historiadores sobre si el bloque debe pertenecer al PNV o al Ejecutivo autonómico de Euskadi. Esta circunstancia es la que PP y Vox pusieron sobre la mesa para criticar con dureza la decisión de Pedro Sánchez de revertir su titularidad a la formación jeltzale.