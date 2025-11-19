El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Portavoces de PNV, Bildu, ERC, BNG, Compromís y diputados de Sumar han presentado la propuesta este miércoles en el Congreso.

PNV y Bildu se alían en el Congreso para que los documentos en euskera sean oficiales

Presentan una ley junto a ERC, BNG y diputados de Sumar para que archivos en lenguas cooficiales no tengan que ser traducidos al castellano

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Aunque PNV y EH Bildu mantienen en Madrid la misma pelea que en Euskadi por la hegemonía nacionalista, las dos formaciones son capaces de entenderse ... en cuestiones que preocupan a ambas como el euskera. En una iniciativa junto a ERC, BNG, Compromís y diputados de Sumar, ambos grupos han presentado este miércoles una proposición de ley para que los documentos en lenguas cooficiales –también en catalán, gallego y valenciano– tengan plena validez ante la Administración en toda España sin necesidad de ser traducidos al castellano.

