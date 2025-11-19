PNV y Bildu se alían en el Congreso para que los documentos en euskera sean oficiales

Aunque PNV y EH Bildu mantienen en Madrid la misma pelea que en Euskadi por la hegemonía nacionalista, las dos formaciones son capaces de entenderse ... en cuestiones que preocupan a ambas como el euskera. En una iniciativa junto a ERC, BNG, Compromís y diputados de Sumar, ambos grupos han presentado este miércoles una proposición de ley para que los documentos en lenguas cooficiales –también en catalán, gallego y valenciano– tengan plena validez ante la Administración en toda España sin necesidad de ser traducidos al castellano.

La propuesta de norma, que está firmada por 22 diputados, busca compensar lo que sus promotores diagnostican como el «error histórico» de situar al castellano «en una situación de privilegio» en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Para ello, pide que se establezca el conocimiento de la lengua cooficial como requisito para acceder a plazas en la Administración de Justicia y la adaptación a esos idiomas tanto de los procedimientos administrativos como de las plataformas digitales.

El texto, bautizado como Ley de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y busca regular ámbitos sectoriales como el consumo, la seguridad, el transporte o la comunicación audiovisual. En el campo educativo, la propuesta legal establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será «normalmente vehicular», con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto ese idioma como el castellano al finalizar la educación básica.

En la presentación de la propuesta, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha denunciado que actualmente no se garantiza que aquellas personas que tienen más de una lengua oficial la puedan utilizar en todo el país. Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha considerado «imprescindible» aumentar la protección jurídica del euskera y ha reclamado al Gobierno que reconozca el «carácter plurilingüedel Estado».

También han comparecido los portavoces del resto de grupos nacionalistas e independentistas salvo Junts. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, presentaron la propuesta al grupo liderado por Míriam Nogueras, pero «se autoexcluyó». Aun así, han animado al partido de Carles Puigdemont a «repensar» su posición y «subirse al barco» para contar con más apoyos de cara a la tramitación parlamentaria.