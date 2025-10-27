El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parlamentario y burukide Markel Olano, responsable de la reforma que ha propuesto el PNV. Rafa Gutiérrez

El PNV admite que el índice que quiere eliminar no ha sido clave en las sentencias del euskera

Ve «discutibles» los datos de las encuestas del Ejecutivo autonómico con los que se calcula el indicador para cada localidad o territorio

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:57

Presionado por los agentes de la euskalgintza y a rebufo de EH Bildu, que ya había presentado su propuesta, el PNV registró en junio su ... iniciativa para tratar de detener la catarata de sentencias que han anulado requisitos lingüísticos en las administraciones. Sin el apoyo del PSE-EE, los jeltzales quieren añadir un nuevo párrafo a la Ley de Empleo Público, aprobada en 2022, para eliminar el índice de obligado cumplimiento y que sea cada entidad la que determine «con el máximo rigor el porcentaje de plazas» que deben estar perfiladas, sin un indicador de referencia.

