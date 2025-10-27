El PNV admite que el índice que quiere eliminar no ha sido clave en las sentencias del euskera

Presionado por los agentes de la euskalgintza y a rebufo de EH Bildu, que ya había presentado su propuesta, el PNV registró en junio su ... iniciativa para tratar de detener la catarata de sentencias que han anulado requisitos lingüísticos en las administraciones. Sin el apoyo del PSE-EE, los jeltzales quieren añadir un nuevo párrafo a la Ley de Empleo Público, aprobada en 2022, para eliminar el índice de obligado cumplimiento y que sea cada entidad la que determine «con el máximo rigor el porcentaje de plazas» que deben estar perfiladas, sin un indicador de referencia.

En su preámbulo, el PNV defiende que la eliminación de esa tasa «no quiebra ningún acuerdo político previo», pese a que su aplicación quedó revalidada en un decreto pactado con el PSE-EE en 2024, cuando ya había multitud de sentencias encima de la mesa. Para la formación nacionalista, la tasa ha podido convertirse en un «mecanismo demasiado oscuro» a ojos de los jueces. Incluso dice que son «discutibles» los datos con los que se calcula, extraídos de las encuestas sociolingüísticas que elabora el Gobierno vasco.

Pero sin duda lo más llamativo de la defensa de esta iniciativa, destinada según el PNV a incrementar la «seguridad jurídica» frente a la «ofensiva judicial contra el euskera», es que reconoce que ese indicador no ha sido el motivo de los fallos contrarios: «La gestión hasta el presente del índice de obligado cumplimiento no ha sido excesivamente determinante de la jurisprudencia negativa, en tanto que dicho instrumento no ha recibido reproche constitucional alguno».

La iniciativa fue admitida a trámite a principios de este mes gracias a los votos de PNV y EH Bildu, si bien la coalición soberanista la estima «insuficiente». Los jeltzales facilitaron a cambio la del grupo de Pello Otxandiano, a la que emitió un criterio desfavorable desde el Gobierno vasco. Ambos textos se debatirán a lo largo de las próximas semanas y los grupos ya han propuesto a los expertos que desean que comparezcan en la ponencia.