El PNV acota la negociación presupuestaria: «No nos vamos a desviar»

El Gobierno vasco arrancará la próxima semana la ronda de contactos con la oposición para buscar respaldo a los Presupuestos de 2026, cuya aprobación está ... garantizada el 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. El Ejecutivo afronta este proceso con la intención de abrir espacios de acuerdo, aunque deja claro que no quiere sobresaltos y que las conversaciones se moverán dentro del carril trazado por los acuerdos de la coalición.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha reparado este sábado en que el proyecto presupuestario de 2026 llega con las cartas «encima de la mesa», después de que el año pasado el Ejecutivo sacara las cuentas adelante sin el respaldo de ningún otro grupo más allá de los socios de coalición. Los jeltzales apelan ahora a que las aportaciones de la oposición sean «propuestas realistas y viables», y advierten de que «si lo que se pretende es un cambio de modelo, no nos van a encontrar», acotando así los posibles pactos al marco económico y político ya definido por el Gobierno.

La postura jeltzale llega, y contrasta, con la expresada el viernes por el Gobierno vasco, que insistía en abordar la negociación «sin líneas rojas ni etiquetas». Aunque el Ejecutivo no descarta ningún apoyo –salvo el de Vox, formación de extrema derecha que no está incluida en la ronda de contactos–, sí reconoce que existen puntos de coincidencia con el PP, especialmente en materias como salud, seguridad o en política industrial.

El PNV, en cualquier caso, se esfuerza en subrayar el contraste entre la situación en el Parlamento vasco y la que se vive en el Congreso, donde el Gobierno central encadena tres años sin presupuestos aprobados. Antxustegi volvió a incidir esta mañana en ese argumento al señalar que Euskadi no sufre el «bloqueo permanente» que se da en Madrid. Una comparación que, no obstante, llega en un momento en el que los jeltzales no tienen asegurados sus propios presupuestos en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, donde deberán buscar apoyos para garantizar la estabilidad territorial.

Desde la oposición, EH Bildu observa con recelo la posibilidad de que el Gobierno vasco y el PP acerquen posiciones. La coalición abertzale considera que los movimientos de las últimas semanas, tanto en el Parlamento como en las instituciones forales, apuntan a una «normalización» de los acuerdos con los populares. Su secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, advirtió este sábado de que ese entendimiento «tiene consecuencias graves» en materia democrática y de igualdad, y acusó a PNV y PSE de intentar «blanquear» al PP.

La coalición soberanista interpreta que la búsqueda de acuerdos por parte del Gobierno vasco pasa por suavizar las diferencias ideológicas con el PP. EH Bildu, en alza en todas las encuestas, se esmera por marcar un perfil izquierdista centrado en cuestiones sociales. Reclama a los socios de coalición que «elijan» entre avanzar junto a ellos o «retroceder de la mano del PP».