El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, y el lehendakari, Imanol Pradales Manu Cecilio

El PNV acota la negociación presupuestaria: «No nos vamos a desviar»

Los jeltzales piden «propuestas realistas» porque «si se pretende un cambio de modelo, no nos van a encontrar»

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:05

El Gobierno vasco arrancará la próxima semana la ronda de contactos con la oposición para buscar respaldo a los Presupuestos de 2026, cuya aprobación está ... garantizada el 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. El Ejecutivo afronta este proceso con la intención de abrir espacios de acuerdo, aunque deja claro que no quiere sobresaltos y que las conversaciones se moverán dentro del carril trazado por los acuerdos de la coalición.

