El juez de Madrid Juan Carlos Peinado. RTVE

Peinado confirma que seguirá investigando a Begoña Gómez hasta su jubilación

Prorroga medio año la causa hasta abril de 2026 ante las «numerosas diligencias» pendientes de resolver

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:44

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes prorrogar seis meses más, hasta abril de 2026, la causa abierta contra la esposa ... del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y otros tres investigados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de caudales públicos.

