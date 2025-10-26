El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Del antifascismo al antiespañolismo

Pedro Chacón

Pedro Chacón

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Tras los altercados del 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, hemos visto la reacción previsible de la extrema izquierda y del extremo nacionalismo clamando contra ... que se hubiera autorizado una manifestación de un partido legal de extrema derecha y después despotricando contra la actuación de la Ertzaintza porque no dejó que una panda de energúmenos reventara a placer la manifestación fascista a la vez que se enfrentaron también con saña contra la propia Ertzaintza. La equiparación de todos como fascistas por igual, del consejero de Seguridad del Gobierno vasco, ha acabado por sacar de quicio a la Euskadi antifascista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    Denuncian una agresión a un chófer de Bizkaibus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8

    Así es el equipo de fútbol de enfermos de párkinson que lucha contra la enfermedad en Bizkaia
  9. 9 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  10. 10 Horóscopo diario, 26 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Del antifascismo al antiespañolismo

Del antifascismo al antiespañolismo