Los partidos vascos apuestan sobre seguro para el Congreso Dirigentes contrastados, con años de experiencia en las Cortes, liderarán las planchas de las formaciones de Euskadi en las elecciones del 28-A KOLDO DOMÍNGUEZ Lunes, 4 marzo 2019, 08:14

A ocho semanas de las elecciones generales del 28 de abril, los partidos vascos ultiman la confección de sus listas para el Congreso y el Senado. En la próxima legislatura Euskadi volverá a 'enviar' a Madrid 18 representantes a la Cámara baja –8 por Bizkaia, 6 por Gipuzkoa y 4 por Álava–, mientras que para la Alta se elegirán cuatro senadores por cada uno de los tres territorios. Algunas formaciones ya han completado sus procesod internos y han confeccionado sus planchas, mientras que otras aún están inmersas en la selección de sus candidatos. En general, los partidos volverán a apostar por dirigentes con experiencia contrastada en Madrid en los últimos años.

Podemos A la espera de sellar las listas con IU y Equo

Casi 2.500 vascos participaron a finales de 2018 en el proceso de primarias abierto por Podemos en todo el país para elegir a sus candidatos a las Cortes Generales. En Euskadi, volvieron a abrirse viejas heridas al enfrentarse dos listas apadrinadas por Pablo Iglesias y por la dirección autonómica de Lander Martínez. Finalmente, los elegidos fueron los 'pablistas' Roberto Uriarte (Bizkaia), Garbiñe Ruiz (Álava) y Pilar Garrido (Gipuzkoa), que sustituirán a dos 'históricos' de la formación morada, Nagua Alba y Eduardo Maura. Falta por determinar, eso sí, el lugar que ocuparán en la plancha que Podemos consensuará con IU y Equo. Se da por hecho que Uriarte y Garrido irán de 'números uno', mientras que por Álava podría repetir Juantxo López de Uralde (Equo).

PNV Liderazgos continuistas en los tres territorios

El PNV ha optado en esta ocasión por seguir la máxima ignaciana –a la que, por cierto, recurría mucho Xabier Arzalluz– que aconseja no hacer mudanza en tiempos de tribulación. Así que de cara al 28-A, y en previsión de que la legislatura esté repleta de turbulencias, repetirá los cabezas de lista que lideraron sus planchas territoriales en 2016. De esta manera, Aitor Esteban e Idoia Sagastizabal (Bizkaia), Mikel Legarda (Álava) y Joseba Agirretxea e Iñigo Barandiaran (Gipuzkoa) –sus cinco diputados actuales– volverán a encabezar las planchas territoriales. Además, por Bizkaia se presentará la parlamentaria vasca Josune Gorospe, que aspirará a recuperar el tercer escaño por el territorio perdido en los comicios de junio de 2016.

PSE Patxi López, Odón Elorza y la ministra Isabel Celaá

Los socialistas cerraron ayer su proceso de asambleas locales para proponer candidatos a las planchas territoriales al Congreso y el Senado. Y hoy mismo las ejecutivas de cada provincia tratarán en sus respectivas reuniones la confección definitiva de las listas. Aunque sus nombres no están confirmados oficialmente, los tres cabezas de lista serán veteranos dirigentes del PSOE con amplia experiencia institucional. Patxi López, exlehendakari y expresidente del Congreso, volverá a repetir por Bizkaia, mientras que por Gipuzkoa se presentará de nuevo Odón Elorza, diputado que se mantuvo fiel a Pedro Sánchez en el 'no es no' de 2016. En Álava sí habrá cambios respecto a hace tres años. Javier Lasarte, que apoyó a Susana Díaz en las primarias del PSOE y que aspiraba a volver a ser el 'número uno', cederá ese puesto a la ministra de Educación, Isabel Celaá. La designación de una política vizcaína por Álava, 'sugerida' desde Ferraz, no ha causado excesivo entusiasmo en el 'aparato' alavés, pero se confía en que el tirón de una ministra pueda ayudar a mejorar los resultados de hace cuatro años.

EH Bildu Aún sin candidatos, pero suenan Inarritu y Ugarte

La coalición soberanista es una de las formaciones que aún no ha confeccionado sus listas para el 28-A. Se da por hecho que a lo largo de las dos próximas semanas cerrará la lista de nombres, entre los que, casi con toda seguridad, no repetirá, tras dos legislaturas, Marian Beitialarrangoitia. La actual diputada ha comunicado su decisión de no repetir por motivos personales. Está por determinar el papel que jugará el otro diputado en ejercicio, Oskar Matute, mientras que se especula con que el senador Jon Inarritu pueda dar el salto al Congreso junto a la parlamentaria vasca Larraitz Ugarte. Fuentes de la izquierda abertzale confían en poder aumentar la representación actual, sobre todo en Gipuzkoa, donde esperan pasar de uno a dos diputados.

PP Con todos los nombres por confirmar

Es sin duda el partido que más retraso acumula en la confección de sus listas. Oficialmente no hay designado ningún candidato, aunque el partido espera cerrar sus planchas en los próximos días. Todo apunta a que el actual diputado y 'número tres' del partido, Javier Maroto, encabezará la papeleta de Álava, aunque será directamente Pablo Casado el que tome la decisión. También será el presidente del PP el que decida personalmente el cabeza de lista por Bizkaia. El actual diputado por el territorio, Leopoldo Barreda, pese a tener el apoyo del PP vasco, ha perdido opciones frente a Esther Martínez, exportavoz en Juntas y opción del aparato vizcaíno, y Beatriz Fanjul, la secretaria general de Nuevas Generaciones en el País Vasco, que sería del agrado del propio Casado. Con respecto a Gipuzkoa, no hay nada decidido y el nombre de David Hernández –'segundo' de Borja Sémper– ha perdido peso en las últimas semanas. El que también repetirá en las listas para las Cortes será Iñaki Oyarzábal, que además de candidato para las Juntas Generales de Álava será otra vez aspirante al Senado. El también presidente territorial renunciaría al acta en Madrid –si la logra el 28-A– en caso de ser investido diputado general.