El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la grabación de la narcholancha que embistió a la patrullera R.C.

El Parlamento Europeo denuncia que Marlaska «obstaculizó» su investigación sobre el asesinato de los guardias de Barbate

La misión de Bruselas también lamenta que Interior ascendiera a los mandos que mandaron a perseguir con una pequeña zodiac a las potentes narcolanchas

Melchor Sáiz-Pardo
Juan Cano

Melchor Sáiz-Pardo y Juan Cano

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

El Parlamento Europeo denuncia que el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaska «obstaculizó» el pasado mayo la misión de la cámara para investigar el asesinato ... de los dos guardias civiles la noche del 9 febrero de 2024 en la localidad gaditana de Barbate, al ser embestida la pequeña zodiac en la que viajaban por una de las potentes narcolanchas que se habían refugiado en el puerto ante el fuerte temporal que azotaba la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  5. 5

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  6. 6 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento Europeo denuncia que Marlaska «obstaculizó» su investigación sobre el asesinato de los guardias de Barbate

El Parlamento Europeo denuncia que Marlaska «obstaculizó» su investigación sobre el asesinato de los guardias de Barbate