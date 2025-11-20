Otegi parafrasea a Aznar para descalificar el fallo: «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga»

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha recurrido en varias ocasiones en los últimos años a un enunciado que ya se ha quedado en ... el imaginario político como un mantra contra la gestión de Pedro Sánchez. «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva». Es un llamamiento a los seguidores del PP a movilizarse y hacer todo lo que esté en sus manos para derribar a Pedro Sánchez y facilitar un cambio de Gobierno.

Una frase que este jueves ha utilizado Arnaldo Otegi para realizar su particular valoración de la sentencia del Supremo en el caso del fiscal general. Literalmente ha entrecomillado en sus redes sociales ese enunciado –«El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva...»– y no ha añadido nada más. Ningún comentario, ninguna apreciación. Sólo la frase de Aznar.

EH Bildu ha enmarcado en repetidas ocasiones en los últimos meses que el juicio a Álvaro García Ortiz dentro de los movimientos del «Estado profundo» para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez, en los que estarían desde partidos políticos, miembros de los cuerpos policiales y la Judicatura. Y en este último estamento se englobaría el fallo conocido este jueves.