Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo

Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, ha fichado como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, según ha desvelado hoy 'El Confidencial' y ha ... podido confirmar EL CORREO. Su labor se centrará en realizar informes relacionados con los asuntos públicos y la comunicación.

Ortuzar abandonó la dirección del PNV a finales de marzo, cuando fue reemplazado por Aitor Esteban tras un convulso proceso interno. Desde entonces ha permanecido en un segundo plano, con escasas apariciones públicas, lejos de la primera política y sin que trascendiera cuál sería su futuro. En todo caso, él sí había traslado su interés por pasar al ámbito privado.

PwC es una de las grandes consultoras internacionales y con una fuerte implantación y fuerza en Euskadi. Forma parte de las conocidas como 'big four', junto a Deloitte, KPMG y EY. Su responsable en la Zona Norte es Asier Atutxa y su presidente en España es el también vizcaíno Gonzalo Sánchez.

No es el único dirigente jeltzale que ha firmado en los últimos tiempos por una consultora. Arantxa Tapia, quien fuera consejera de Desarrollo Económico, firmó por KPMG, un contrato al que el Gobierno vasco dio el visto bueno al considerar que no había problemas de incompatibilidades. A esto hay que sumar la fundación que ha puesto en marcha el exlehendakari Iñigo Urkullu, que cuenta con el patrocinio de BBVA, Kutxabank, Iberdrola y Petronor.