Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo

El expresidente del PNV se centrará en elaborar informes sobre asuntos públicos y comunicación

David Guadilla

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:01

Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, ha fichado como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, según ha desvelado hoy 'El Confidencial' y ha ... podido confirmar EL CORREO. Su labor se centrará en realizar informes relacionados con los asuntos públicos y la comunicación.

Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo