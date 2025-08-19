El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vecinos de Zarautz desplegaron una enorme lona con los rostros de los dos miembros de ETA. Covite

Relato justificativo

Nadie ha puesto en duda la condición de víctimas de 'Txiki' y Otaegi, reconocida desde 2012; en Gogora se han limitado a pedir que no se les trate como héroes

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Martes, 19 de agosto 2025, 00:13

Enumera el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, en un artículo publicado ayer en ElCORREO, los objetivos que la izquierda abertzale buscaba con «celebraciones rituales» como el ... Gudari Eguna, que cada 27 de septiembre conmemora el fusilamiento del extremeño Juan Paredes Manot, 'Txiki' y de Ángel Otaegi en 1975: «Premiar simbólicamente el compromiso de los terroristas, consolar a sus familias, mantener la fidelidad de los militantes, atraer a los inmigrantes, ofrecer un modelo de conducta heroica a los jóvenes y humillar a las víctimas».

