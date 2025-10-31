El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Esteban y Eneko Andueza, en una comparecencia conjunta en el Parlamento en mayo. Rafa Gutiérrez

Movimiento de fondo

La fotografía PSE-Bildu-Sumar es una imagen buscada por todos sus protagonistas y trasciende, de lejos, la política municipal

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06

Comenta

En 1998, con el lehendakari Ardanza ingresado por una operación de hernia discal, la reforma del reglamento del Parlamento vasco para obligar a sus integrantes ... a acatar la Constitución fue la chispa que acabó detonando la ruptura del Gobierno de coalición PNV-PSE y precipitando la salida de los socialistas del Ejecutivo. De nada sirvió la carta que Ardanza remitió desde el hospital a Nicolás Redondo para pedirle que reconsiderara su postura y recordarle que el acuerdo entre ambos nada decía del acatamiento de la Carta Magna, al que el PNV se había opuesto de la mano de HB y EA. Aquella votación sirvió para visualizar, en realidad, una mayoría alternativa que acabaría cristalizando tres meses más tarde, cuando en septiembre partidos y sindicatos abertzales firmaron el pacto de Lizarra.

