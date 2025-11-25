El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La líder de Aliança Catalana, Sìlvia Orriols. EP

Estrés postraumático a la catalana

Orriols engorda a costa de la inmigración, pero también de la gigantesca decepción 'indepe' con el fracasado 'procés'

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Si hay una foto –o mejor dicho dos– que explican el fracaso del 'procés' son aquellas en las que una simpatizante celebra eufórica la declaración ... de independencia que acaba de escuchar de boca de Carles Puigdemont para, 48 segundos después, llevarse las manos a la cabeza con gesto de horror al oír cómo deja en suspenso la intentona secesionista. Menos de un minuto en el que se condensa la gigantesca decepción que, para muchos 'indepes' irredentos, supuso el naufragio de la temeraria apuesta rupturista en la que se embarcaron Junts y ERC.

