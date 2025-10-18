El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. EFE

Curso de ética para principiantes

Los partidos no son jueces ni curas, pero sí depositarios de la brújula moral de la sociedad como sus legítimos representantes

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03

La semana que ahora acaba y los acontecimientos que en ella se han sucedido en nuestro pequeño país resultan dignos de estudio. Una sociedad movilizada, ... lanzada a la calle para protestar masivamente por la masacre de Israel en Palestina, paralizada incluso en parte en determinados sectores por una huelga para repudiar el «genocidio» en Gaza, pero dispuesta a aceptar como parte del paisaje una batalla campal con palos, piedras y mobiliario urbano en el centro de Vitoria. O a tragar sin pestañear queSortu, el partido mayoritario de la coalición que aspira a ser alternativa de gobierno en todas las instituciones de Euskadi, dé las gracias por «trabajar para el pueblo» a Jakes Esnal, fallecido recientemente, y condenado a cadena perpetua en Francia –salió en libertad en 2022– por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que ETA asesinó en 1997 a once personas, entre ellas cinco niños.

